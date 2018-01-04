الحديثي:خطة إعمارالعراق التي أعلن عنها العبادي هي خطة طويلة الأمد

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، تفاصيل الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقيمة 100 مليار دولار التي اعلن عنها العبادي الثلاثاء الماضي، فيما اشار الى ان تطبيق الوثيقة سيكون لمدة 10 سنوات على ان تتضمن توفير الخدمات في عموم محافظات ومدن العراق.وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح صحفي له اليوم، ان “الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقيمة 100 مليار دولار التي اعلن عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي هي خطة طويلة الامد لمدة 10 سنوات وضعت من قبل وزارة التخطيط واقرت بناءً على دراسات مطولة بشأن حصر الاضرار والدمار الذي تعرضت له المدن التي احلتها تنظيم “داعش” الارهابي خلال فترة سابقة”، مبينا انه “تم التنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم حصر الاضرار ووضع خطة لاعادة الاعمار والتأهيل لهذه المناطق بالإضافة الى اعادة اعمار بقية المدن العراقية الاخرى التي تعاني نقص بالخدمات في جنوب العراق ووضعت ابواباً للأنفاق وسقوف زمنية للأنفاق بشكل متدرج”.وأوضح الحديثي، ان “الخطة مقسمة الى جزئين كل جزء منها لمدة 5 سنوات ، الاول يبدأ في عام 2018 وينتهي نهاية عام 2022 والجزء الثاني يبدء في 2023 وينتهي في عام 2027 بالتالي هي خطة عشرية ولكنها مقسمة الى قسمين والانفاق والتكاليف المقدرة طوال هذه السنوات هي 100 مليار دولار بحسب تقديرات وزارة التخطيط وبالتعاون مع جهات دولية”، لافتا الى ان “الانفاق بطبيعة الحال سيكون متدرجاً ولن تنفق الاموال مرة واحدة ،وحتى موازنة العراق لعام 2018 لن تصل الى هذا المبلغ”.واضاف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، ان “العراق لن يستطيع تغطية هذه الاموال في ظل الازمة المالية لكن لدينا سعي للاستفادة من الدعم الدولي ومؤتمر الكويت سيكون فرصة بهذا الاتجاه وبكل الاحوال الدعم لن يكون مقتصراً على الدعم المالي ونحن لا نتوقع ان يكون هناك دعماً مالياً كبيراً خصوصاً وان بعض الدول تعاني من ضائقة مالية لكننا نتطلع الى الدعم من خلال الاستثمار بمعنى انفتاح شركات عالمية من الدول المانحة والداعمة للعراق للاستثمار في العراق في قطاع الخدمات وقطاع المشاريع الاستثمارية الكبرى”، مشيراً الى ان “ذلك سيساهم في تأهيل المدن المحررة ويساهم في توفير الخدمات للمدن التي تعاني من نقص في الخدمات بعموم العراق وبذات الوقت يخلق فرص عمل حيث ان تنشيط الاقتصاد بإيجاد فرص العمل يساعد الدولة في استيعاب البطالة الكبيرة التي يعاني منها ربما الكثير من العراقيين”.وتابع الحديثي، ان “الحكومة على المدى الطويل لا يمكن ان توفر عمل لأعداد هائلة بهذا الحجم خصوصا ان هناك ترهلاً في الكوادر الوظيفية وبالتالي لابد ان يكون هناك دوراً للاستثمار والقطاع الخاص واسهام دول العالم بهذا الصدد وبما يتعلق بالاستثمار هو الذي نعول عليه بالفترة المقبلة بهذا الاتجاه”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن، الثلاثاء الماضي، إطلاق الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق بقيمة نحو 100 مليار دولار.