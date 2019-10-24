الحديثي:عبد المهدي س”يخفض” رواتب المسؤولين

الحديثي:عبد المهدي س”يخفض” رواتب المسؤولين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف سعد الحديثي المُتحدث باسم الحكومة العراقية الخميس (24 تشرين الأول 2019)، عن أبرز المحاور التي سيتحدث بها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في خطابه للعراقيين بعد ظهر اليوم.وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن “عبد المهدي سيعلن عن طرح مشروع قانون من أين لك هذا، وتخفيض رواتب المسؤولين وامتيازاتهم، وتوزيع رواتب للعاطلين عن العمل”.وأضاف أن “رئيس الوزراء سيتحدث أيضا عن التعديل الوزاري الذي يعتبره من أولوياته، ولن يكون هذا التعديل خاضعا للمُحاصصة أو لضغوط الكُتل السياسية، بل الوزراء سيختارهم عبد المهدي ويعمل على أن يكونوا من الشباب”.وأعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أنه سيوجه خطابا إلى الشعب العراقي اليوم الخميس، يتضمن عدة نقاط تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

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