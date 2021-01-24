الحديدي:تعرض الرئاسة إلى “ضغوط دولية” حيال المصادقة على الإعدام

الحديدي:تعرض الرئاسة إلى “ضغوط دولية” حيال المصادقة على الإعدام
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، عن تعرض الرئاسة الى “ضغوط دولية” حيال المصادقة على الإعدام الخاصة بالارهابيين، لافتا إلى أن بعض من أصدرت بحقهم احكام اعدام اطلق سراحهم لاحقا.وقال الحديدي في حوار متلفز، إن “رئاسة الجمهورية تتعرض لضغوط دولية حيال المصادقة على الإعدام وهناك منظمات حقوق الانسان تحاول الغاء عقوبة الاعدام بالعراق”.وأضاف أن “رئاسة الجمهورية تنظر بطلبات كثيرة خاصة باحكام الإعدام”، مؤكدا أن “رئيس الجمهورية برهم صالح غير ملتزم “بالاشتراكية الدولية” فيما يتعلق بالاعدام”.وأضاف أن “عقوبة الاعدام مهمة جدا وهي رادعة للارهاب”، كاشفا عن أن “بعض من أصدرت بحقهم احكام اعدام اطلق سراحهم لاحقا ،وتابع الحديدي، أنه “لدينا لجان خاصة بتدقيق اضابير المحكومين”، مبينا ان “المحكومين بالاعدام لا يتجاوزون 8000 مدان”!!. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *