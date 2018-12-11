الحذر کل الحذر من نوايا النظام الايراني

مالذي أوصل المنطقة برمتها الى الاوضاع الحالية المزرية وجعلها تفتقد السلام والامن والاستقرار؟ منذ متى تحديدا صارت المنطقة تعيش الاوضاع الوخيمة الحالية؟ من الواضح جدا بأنه ليس بوسع أحد إنکار حقيقة أن الاحتلال الامريکي للعراق وسقوط نظام حزب البعث في العراق، کانا وراء ذلك، خصوصا بعد أن صار العراق عشا ووکرا لنظام هناك شبه إتفاق دولي وإقليمي بشأنه من إنه”بٶرة تصدير التطرف الديني و الارهاب”للعالم.
الاحتلال الامريکي للعراق والذي جاء بدافع تحرير الشعب العراقي وتخليصه من نظام حکم حزب البعث، ليس لم يقم بتحقيق ذلك الهدف فقط وانما قام أيضا بتسليم العراق على طبق من ذهب لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبعد أن کان العراق نقطة إرتکاز أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة صار مصدرا اساسيا للفوضى وإنعدام الامن و الاستقرار وتهديدهما، ويکفي أن ننظر للدور الذي تقوم به الميليشيات التابعة لإيران في العراق وکذلك النشاطات المريبة للحرس الثوري وللمخابرات الايرانية في هذا البلد حتى نعلم الى أين أوصل الاحتلال الامريکي العراق.
حرب الاعوام الثمانية التي وقعت بين العراق وإيران، کانت في حد ذاتها رسالة لايبدو إن دول المنطقة و العالم قد إستوعبتها لحد الان، ذلك إن هذه الحرب قد تم فرضها على العراق بعد أن بدأ النظام الذي أعقب نظام الشاه في تحرکاته ونشاطاته المريبة ضد الامنين القومي والاجتماعي للعراق خصوصا بعدما صار الخميني ورجال دين آخرين يتحدثون عن العراق وکأنه قد صار تابع لهم و تغير کل شئ لصالحهم، ومع إن هناك الکثيرون ممن يتصورون الحرب التي إندلعت بين العراق وإيران کانت تلبية لطموحات شخصية لصدام حسين، غير إن الذي يحدث الان أثبت بأن الحقيقة کانت بخلاف ذلك تماما، وإن الخطأ الکبير و الفاحش الذي إرتکبه الامريکان عندما قاموا بإحتلال العراق بمعونة”خبيثة و مشبوهة” من جانب النظام القائم فيها، يجب أن يتحملون تبعاته و آثاره السلبية ولاسيما على السلام والامن والاستقرار في المنطقة حيث کان العراق نقطة إرتکاز اساسية لها، فصار اليوم و بفضل الدور والنفوذ الايراني الاستثنائي المستشري فيه على العکس من ذلك تماما.
بقاء العراق على وضعه الحالي، يعني بقاء الاخطار والتهديدات المحدقة بالسلام والامن و الاستقرار في المنطقة خصوصا مع الجهود والمساعي الحثيثة من جانب النظام الايراني في سبيل دوام إستمرار هيمنته ونفوذه على هذا البلد، وإن الموقع الاستراتيجي المميز للعراق يجعله الافضل لطهران کي تجعله قاعدة اساسية لها لإنجاح مشروعها من جانب ولجعله ضد دول المنطقة من جانب آخر، رغم إنه من المهم جدا الاشارة الى إن طهران تحاول أيضا جعل العراق منفذا وبابا من أجل التملص من العقوبات الامريکية أو التخفيف من تأثيرها بالاضافة الى إن طهران تبذل مابوسعها من أجل إستغلال العراق کورقة لإستغلالها بوجه الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة ضده والدور المتعاظم لمنظمة مجاهدي خلق بنفس السياق وإن السعي من أجل فرض شخصية مکروهـة ومرفوضة من جانب الشعب العراقي نظير فالح الفياض هو من أجل تعزيز دوره المشبوه في العراق لکي يوظفه ضد النشاط المعارض ضده في داخل إيران.