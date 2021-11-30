الحراك الجديد:المؤسسات الأمنية في الإقليم مرتبطة بأحزاب الفساد

الحراك الجديد:المؤسسات الأمنية في الإقليم مرتبطة بأحزاب الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية في الإقليم مرتبطة بالأحزاب وتاخذ التعليمات منها.وقال جلبي في حديث صحفي، إن “المؤسسات الأمنية في الإقليم هي حزبية ولاترتبط بوزارة داخلية الإقليم بل هي مجرد جهة إدارية لتوزيع الرواتب وتمشية الأمور اللوجتسية فقط”.وأضاف أن “آسايش السليمانية والبيشمركة ومكافحة الإرهاب تاخذ سلطتها من الاتحاد الوطني وكذا الحال بآسايش أربيل وأجهزتها الأمنية المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأشار جلبي الى انه “اذا كانت الحكومة الاتحادية تتحدث عن ضبط الأجهزة الأمنية ودمجها فعليها فعل ذلك في الإقليم أيضا”. 

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