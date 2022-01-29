الحراك الجديد:تحسين الواقع العراقي مقابل التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية

الحراك الجديد:تحسين الواقع العراقي مقابل التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس “حراك الجيل الجديد” شاسوار عبد الواحد، السبت، أن كتلته في البرلمان العراقي ستصوت لمرشح منصب رئيس الجمهورية في حال القبول بشروطها وهي تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للسكان في إقليم كردستان والعراق قاطبة.وقال عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في السليمانية، إن “حراك الجيل الجديد، وحلفاءه في حركة امتداد، وإخوانا لنا من نواب مستقلين سنمنح أصواتنا لذلك الطرف السياسي الذي يوفر الخدمات للمواطنين”.وأضاف “سيكون لنا اجتماع في التحالف نقرر فيه ما هو المطلوب للشعب العراقي”.وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي تحديد السابع من شهر شباط المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد.وقدّم أكثر من 40 شخصا اسماءهم إلى مجلس النواب العراقي كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

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