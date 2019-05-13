الحراك الجديد:صلاحيات رئيس الإقليم “واسعة ومطلقة”

الحراك الجديد:صلاحيات رئيس الإقليم “واسعة ومطلقة”
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد حراك الجيل الجديد، الاثنين، أن الصلاحيات التي منحت لرئيس اقليم كردستان وفق القانون الجديد “واسعة ومطلقة”، مشيرة إلى أنها قررت عدم المشاركة بالتوصيت على انتخاب الرئيس.وقال المتحدث باسم كتلة الحراك في برلمان الاقليم كاوه محمود في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” ، إن كتلته “قررت عدم المشاركة في التصويت، لأن رئاسة البرلمان رفضت خلال الجلسة السابقة النظر في المشروع الذي تقدم به الحراك بهدف تغيير نظام الحكم في الإقليم من الرئاسي إلى البرلماني، مع تحديد صلاحيات الرئيس”.وأضاف محمود، أن كتلته “تمكنت من تثبيت بعض التعديلات المتعلقة بعملية انتخاب الرئيس داخل البرلمان في مضمون مشروع القانون، لكن تلك المقترحات والتعديلات تم رفضها من قبل نواب الأحزاب الثلاثة الرئيسية التي ستشارك في الحكومة وفقاً لمنطق الأغلبية والأقلية”.واعتبر أن “ما حصل في جلسة (أمس) مناف تماما للقوانين الرئاسية المعمول بها في العالم، وقانون انتخاب رئاسة الجمهورية في العراقية، وكذلك مضامين الدستور العراقي، لأن الصلاحيات الممنوحة للرئيس واسعة ومطلقة، ولم يتم تقليصها في القانون الجديد”.

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