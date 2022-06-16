الحراك الجديد يدعو الشعب الكردي إلى عصيان مدني أمام مقر حكومة مسرور

الحراك الجديد يدعو الشعب الكردي إلى عصيان مدني أمام مقر حكومة مسرور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حراك الجيل الجديد، الخميس، الى عصيان مدني أمام مقر حكومة اقليم كردستان في اربيل إثر ارتفاع اسعار البنزين.وقالت رئيسة حرك الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تغريدة عبر تويتر ، ان هذا الطابور في أربيل بانتظار (البنزين العراقي) وسعره ٦٩٠ ديناراً، في حين سعر البنزين الكردي ١١٥٠ ديناراً.وتابعت عبد الواحد، “أتمنى أن يتركوا هذا الطابور ويتجهوا إلى مبنى الحكومة ويعلنوا عصياناً مدنياً؛ للضغط على الحكومة وتخفيض سعر الوقود.وختمت عبد الواحد تغريدتها، “الجيل الجديد وزع الوقود بـ٦٥٠ والحكومة عاجزة”. 

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