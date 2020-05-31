الحراك الجديد يدعو الى تظاهرات ضد حكومة الإقليم

الحراك الجديد يدعو الى تظاهرات ضد حكومة الإقليم
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- دعا الأمين العام لحراك الجيل الجديد ساشوار عبد الواحد، الاحد، إلى تنظيم احتجاجات “الخلاص من السلطة الحاكمة” في إقليم كردستان الأسبوع المقبل.وقال عبد الواحد في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إنه “أطلقنا نداءً لتنظيم احتجاجات (الخلاص من السلطة الحاكمة) في إقليم كردستان بمشاركة مختلف الفئات المقهورة والمحرومة للشعب خلال الأسبوع المقبل”.وأضاف عبد الواحد، أنه “لا يمكن البقاء متفرجاً أكثر إزاء عقود من الفشل والفساد وهدر الثروات كشفت اللثام عنها بشكل واضح الجائحة التي حلت بنا مؤخراً”.

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