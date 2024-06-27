الحراك الشعبي:أنبوب نفط البصرة-عقبة لإيصال نفط العراق إلى مصر وإسرائيل

الحراك الشعبي:أنبوب نفط البصرة-عقبة لإيصال نفط العراق إلى مصر وإسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، الخميس، ان الغاية من مد أنبوب العقبة هو إيصال النفط العراقي الى مصر والكيان الصهيوني.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، ان “هناك من يتحجج بأن الانبوب الجديد سينقل النفط من قضاء حديثة بمحافظة الانبار، في حين ان هذه المنطقة ليست بحاجة الى أنبوب في ظل وجود الخط الاستراتيجي الذي ينقل النفط الخام الى تلك المنطقة وكل انحاء العراق”.وأضاف، ان “العراق لا يحتاج الى مثل أنبوب نفطي يجر البلاد نحو التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني”.وأشار الكرعاوي الى ” وجود الكثير من المنافذ التصديرية لإيصال النفط العراقي الى مختلف دول العالم”.

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