الحراك الشعبي:الحلبوسي خائن ويجب إقالته من المنصب بعد أحداث كركوك

الحراك الشعبي:الحلبوسي خائن ويجب إقالته من المنصب بعد أحداث كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك حسين علي الكرعاوي في حديث صحفي، أن” خذلان الحلبوسي للسنة في كركوك جاء لاعتبارين أولهما باعتباره ممثلا عن المكون السني والثاني باعتباره رئيسا لمجلس النواب “. وأضاف أن “الوقت قد حان لاقالة رئيس البرلمان على خلفية تجاهله أزمة كركوك”.وأشار إلى أن ” المحاولة الانقلابية الفاشلة لعصابات بارزاني وصمت رئيس البرلمان دليل على اشتراكهما بذات المؤامرة”. ولفت الكرعاوي إلى أن” غالبية المآسي التي تراكمت في السنوات الأخيرة نابعة بشكل جوهري من فشل الحلبوسي في إدارة رئاسة البرلمان”. وكان عضو حركة حقوق حسين علي قد اتهم في وقت سابق، تحالف السيادة بالتواطؤ مع الجانب الكردي، فيما حمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية التغاضي عن احداث كركوك.

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