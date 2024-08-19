الحراك الشعبي:وزير الخارجية يعمل وفق تعليمات حزب بارزاني

الحراك الشعبي:وزير الخارجية يعمل وفق تعليمات حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، الأثنين، ان وزير الخارجية فؤاد حسين يتعامل مع التواجد الأمريكي وفقا لمصالح العائلة البارزانية الحاكمة في كردستان.وقال الكرعاوي في حديث صحفي  ، ان “تصريحات فؤاد حسين وتحويله القوات الامريكية المتواجدة في العراق الى مستشارين، يدل على الارتباط الوثيق بين إقليم كردستان والجانب الأمريكي”.وأضاف ان “التواجد الأمريكي في العراق يعمل على ضمان تحقيق مصالح العائلة البارزانية الحاكمة في إقليم كردستان”.وبين ان “وزارة الخارجية ومنذ تواجد هوشيار زيباري كوزير لها فأنها تعمل بالضد من مصلحة العراق، حيث تسعى لخدمة مصالح إقليم كردستان بالدرجة الأولى، وهذا الامر واضح من خلال تعامل الإقليم مع الكيان الصهيوني على حساب المصلحة العراقية”. 

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