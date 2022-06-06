الحراك الشعبي في الانبار:سنجرد الحلبوسي من منصبه وسيطرته على دوائر المحافظة

الحراك الشعبي في الانبار:سنجرد الحلبوسي من منصبه وسيطرته على دوائر المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الحراك الشعبي في الانبار محمد دحام، الاثنين، عن تقديم الحرك طلبات رسمية لاجل انهاء هيمنة محمد الحلبوسي على السلطة في المحافظة، مبينا انه وفي حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فان الخطوات المقبلة ستكون التصعيد.وقال دحام في تصريح صحفي , ان ” الحراك الشعبي في محافظة الانبار المناهض لسياسة تكميم الأفواه والتسلط التعسفي اتجاه كل من يعارض سلوكيات الحلبوسي قدم جملة من الطلبات للحد من تلك السلوكيات المرفوضة من قبل مواطني المحافظة ” .وأضاف ان ” طلبات الحراك تم تقديمها الى الجهات الرسمية والتشريعية ومثبته بالوثائق والأدلة التي تهم الشارع الانباري خاصة المتعلقة بالمطالبة بإقالة المدراء العاميين من حزب الحلبوسي الذين يعدون أدواته في الهيمنة على مقدرات المحافظة ” ،وتابع انه ” في حال عدم تنفيذ طلبات الحراك فسيتم الإعلان عن خطوات أخرى لن نفصح عنها في الوقت الحاضر ” .

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