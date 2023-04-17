الحراك الشعبي في بابل:البرلمان برئاسة الحلبوسي فاشل وفاسد

الحراك الشعبي في بابل:البرلمان برئاسة الحلبوسي فاشل وفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي في بابل حسين علي الكرعاوي , الاثنين , لائحة اتهامات لرئيس مجلس النواب بالتقصير تجاه ملف ازمة المياه. وقال الكرعاوي في حديث صحفي ، أن “مناطق جنوب بابل التي يصل تعداد سكانها قرابة نصف مليون انسان يعانون من شحة مياه الشرب في المدن وانعدامها في ريفها “. واضاف ان ” هناك تقصير واضح نتيجة سياسيات الحكومة وفشل مجلس النواب في الحفاظ على المصالح العليا للبلد “، مشيرا إلى أن التقصير في تقديم الخدمات اهمها الماء والكهرباء هو الصفة الملازمة للأداء الحكومي وضعف مجلس النواب “. ولفت إلى أن ” انشغال البرلمان ورئيسه في تحقيق المكاسب الشخصية ابعده عن استضافت الوزراء المعنيين لمناقشة ملف المياه مع دول المنبع “. 

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