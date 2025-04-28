الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى

الحراك الشعبي يطالب القضاء بمحاسبة رشيد والسوداني بجريمة الخيانة العظمى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي، حسين علي جاسم، اليوم الاثنين، رئيسي الجمهورية والوزراء بالحنث باليمين الدستوري، مشيرًا إلى أن هناك مخالفة صريحة للدستور العراقي في قضية التنازل عن خور عبد الله.وقال جاسم في تصريح  صحفي، إن “العراق بكل أطيافه ينتفض دعمًا للمحكمة الاتحادية، وأن ما قام به السوداني وعبد اللطيف يمثل حنثًا باليمين الدستوري وخيانة عظمى”.وأضاف أن “على الادعاء العام أن يتحرك بشأن القضية، وإذا لم يفعل سنقوم بتحريك الشكوى بأنفسنا”.وأوضح جاسم أن “المحكمة الاتحادية سيكون لها الكلمة الفصل في 30 من الشهر الحالي، وسنكون مساندين لقرارات المحكمة بشأن التنازل عن خور عبد الله”.

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