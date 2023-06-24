الحرس الثوري:بعض دول الخليج أبلغتنا أنها ليست ضد النظام الإيراني

الحرس الثوري:بعض دول الخليج أبلغتنا أنها ليست ضد النظام الإيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني،حسين طائب،السبت، ان اصدقاءنا في العراق نقلوا رسائل ممن وصفهم بـ”أعداء إيران”.ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن كبير مستشاري قائد الحرس الثوري حسين طائب، قوله :”الأعداء شنوا حربا تركيبية ضدنا العام الماضي من خلال اثارة اعمال الشغب، لكنهم واجهوا صمودنا ومقاومتنا وباتوا أمام الأمر الواقع”.وأضاف “بعثوا لنا رسائل عبر العراق و قطر وعُمان وابلغونا انهم ليسوا بصدد اسقاط نظام الجمهورية الاسلامية” على حد تعبيره.وأشار الى ان “اسرائيل وبعد تقرب الدول العربية المطلة على الخليج  تسعى لنقل المواجهة من جنوب ايران الى شمالها”.

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