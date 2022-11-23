الحرس الثوري يواصل انتهاكه للسيادة العراقية

الحرس الثوري يواصل انتهاكه للسيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استأنفت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني منذ ساعات، هجماتها على مواقع في كردستان العراق.وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية، إن”ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مقر (حزب “كردستان الحر”) الذي تصنفه إيران جماعة إرهابية، في أطراف كركوك”.بينما ذكرت وكالة أنباء “فارس” أن “طائرتين انتحاريتين وصاروخا واحدا استهدفت قلعة مسلحين مناهضين لإيران يعرف باسم حزب “ازادي كردستان” في “التون كوبري” بين محافظتي أربيل وكركوك”.ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية أن 4 صواريخ أصابت هذا المقر.وأضافت أن هناك أنباء عن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهرات في “كويسنجق” و “ديكله ” في أربيل.

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