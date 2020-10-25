الحركة الايزيدية:لا نثق بالبيشمركة وحزب بارزاني

الحركة الايزيدية:لا نثق بالبيشمركة وحزب بارزاني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم حجي كندور، الأحد، حكومة اقليم كردستان بترك الايزيديين فريسة سهلة لداعش في السنوات السابقة.وقال كندور في حديث صحفي، إن “الايزيديين المضطهدين لا يمكنهم الوثوق مرة أخرى بالكرد”، مبينا أن “الاتفاق الذي عقد بين بغداد واربيل سياسي بعيدا عن إرادة الاهالي “.وأضاف أن “سنجار إداريا دستوريا تابعة الى محافظة نينوى”، معربا عن “استغرابه من تدخل كردستان بشؤون سنجار “.وأوضح أن “الكرد فروا هاربين تاركين الايزيديين فريسة سهلة لداعش عام ٢٠١٤”.

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