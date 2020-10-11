الحركة الايزيدية تطالب بإلغاء إتفاق بغداد أربيل بشأن سنجار

الحركة الايزيدية تطالب بإلغاء إتفاق بغداد أربيل بشأن سنجار
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الموصل/شبكة أخبار العراق- طالبت الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم، الاحد، الحكومة بإلغاء اتفاق ما يسمى بتطبيع الاوضاع في سنجار، فيما هددت بالتصعيد في حال لم يتم الغاء هذا الاتفاق.وقالت الحركة في بيان ، إن “الحكومة المركزية قدمت سنجار على طبق من ذهب الى قوات البيشمركة التي انسحبت في السابق من القضاء اثناء دخول عصابات داعش الإرهابية”.وطالبت الحركة بـ”إلغاء اتفاق ما يسمى بتطبيع الاوضاع في سنجار”.وهددت الحركة بـ”التصعيد في حال لم يتم التنسيق مع اهالي سنجار والغاء هذا الاتفاق”، محملة “الحكوكة ما ستؤول اليه الأمور”. 

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