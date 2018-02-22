الحريري يطالب العبادي والسيستاني بمنع زيارة زعماء فصائل الحشد إلى لبنان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت صحيفة سعودية، الخميس، عن إرسال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري برسالتين إلى المرجع الديني علي السيستاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن زيارة بعض قادة فصائل الحشد الشعبي إلى لبنان.ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية في تقرير لها اليوم عن مصدر بلجنة العلاقات الخارجية للبرلمان العراقي قوله، إن “رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بعث مؤخرا برسالتين سريتين واحدة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والثانية للمرجع الديني الأعلى في مدينة النجف علي السيستاني”.وأضافت الصحيفة، أن “الحريري دعا السيستاني والعبادي إلى منع زيارة زعماء فصائل الحشد إلى لبنان، وكذلك وقف تدفق مقاتلي الحشد إلى مناطق لبنانية”، على حد قولها.واوضحت أن “الرسالة الأولى الموجهة للعبادي تضمنت وجهة نظر الحريري، بأن الحشد هو جزء من القوات المسلحة العراقية وفق قانون الحشد الصادر عن البرلمان العراقي لعام 2016، مطالبا إياه باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بالتدخل لوقف زيارة زعماء فصائل الحشد إلى لبنان والتي تمثلت في زيارتين، الأولى للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، والثانية للأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي”.