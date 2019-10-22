الحريري يعلن حزمة إصلاحات ويدعم انتخابات مبكرة

الحريري يعلن حزمة إصلاحات ويدعم انتخابات مبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم، حزمة من القرارات، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المستمرة بالبلاد منذ أيام.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، عقب اجتماع حكومي استثنائي، في ظل الاحتجاجات المستمرة بالبلاد ليومها الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة. كما تأتي كلمة الحريري مع انتهاء مهلة 72 ساعة طلبها الجمعة، لتجاوز الأزمة. وقال الحريري إن مجلس الوزراء اللبناني أقرّ موازنة العام 2020 بعجز 0.6 في المئة، وأنها لن تتضمن ضرائب جديدة. وأضاف أنه سيتم العمل على خفض 50 في المئة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، مشيرا أن القطاع المصرفي سيساهم في خفض العجز. وتعهد الحريري بإقرار مشروع قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية، وإقرار ضمان الشيخوخة، وضخ 20 مليار ليرة (أكثر من 13 مليون و200 ألف دولار) ‎إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقرا، و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.كما تعهّد بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: «سنطلب من المحامين التعاون معنا، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.» ومن البنود التي تحدث عنها الحريري، إلغاء وزارة الإعلام فورًا، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر خلال 3 أسابيع.و»مؤتمر سيدر» الدولي هو مؤتمر اقتصادي انعقد في الـ 6 من نيسان العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال المؤتمر قرابة 12 مليار دولار.وبالمؤتمر نفسه، أعرب الحريري عن أمله بـ»نهاية النظام الطائفي وبداية لبنان الحقيقي.» وتوجه الحريري للمتظاهرين بالقول: «أنتم تطالبون بكرامتكم الوطنية والفردية، وإذا كانت الانتخابات النيابية مطلبكم، فأنا أدعم ذلك». وحول قرار وقف المظاهرات قال: «القرار يعود لكم وحدكم، ولن أسمح لأحد أن يهددكم».‎وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقر مبادرة الحريري للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، مع مواصلة النقاش حول البند الأخير منها المتعلق بمساهمة المصارف في قطاع الكهرباء.وردّ متظاهرون لبنانيون على حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة اللبنانية وأعلنها رئيسها سعد الحريري، بالهتاف: «الشعب يريد إسقاط النظام». وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، «تحلقوا حول مكبرات الصوت للاستماع الى كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري مباشرة، وعند ذكر كل بند هتفوا: «ثورة» و»الشعب يريد إسقاط النظام».من جانبهم، رد نشطاء الحراك على كلمة الحريري بالتأكيد على «الإصرار على إسقاط المنظومة السياسية‎‎». وقالوا في تصريحات متفرقة لعدد منهم للأناضول إنه «لا يمكن لهذه الحكومة تطبيق الإصلاحات».

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