الحزب الشيوعي:اجتماع القوى السياسية في مقر الحكيم ” تسويف لمطالب الشعب”

الحزب الشيوعي:اجتماع القوى السياسية في مقر الحكيم ” تسويف لمطالب الشعب”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، على اجتماع القوى السياسية الذي عقد في مقر تيار الحكمة، مشيراً الى أن “المطلوب هو استقالة الحكومة برمتها أو إقالتها”.وكتب الحلفي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “تغيير عدد من الوزراء لا يأتي بحل، المطلوب استقالة الحكومة برمتها او اقالتها، مشيراً الى أن “الحديث عن اي مهلة هو تسويف وتملص ومماطلة وتهرب عن المسؤولية”.وأضاف، أن “القوى التي تراهن على بقاء الحكومة، قصيرة النظر، لم تستوعب قوة الانتفاضة واتجاهها”.وتابع، أنه “لا جديد في اجتماعات القوى السياسية الا تكرار ما رفضه المنتفضون”.وأكمل الحلفي، أن “الطغمة الحاكمة لازالت تطرح حلول لازمتها، وحلولها تخرج من منهج الازمة ذاتها”.ولفت الى أن “الاجتماع لم يتحدث عن القمع والقتل الذي تعرض له المنتفضون”، مبيناً أن “رفض الناس لاجتماع القوى السياسية جاء سريعا، ما أكد عمق الهوة بين الشعب والحكومة”.وعقد قادة القوى السياسية، مساء الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، اجتماعاً موسعاً ضم “تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية”، لبحث الاوضاع الجارية والخروج بقرارات وتوصيات لحل الازمة التي يشهدها البلاد، فيما هددوا بإجراء انتخابات مبكرة وسحب الثقة عن الحكومة في حال عدم تنفيذها خلال مدة 45 يوماً.

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