الحزب الشيوعي:التحالف مع سائرون انتهى عملياً ولدينا دراسة لمقاطعة الانتخابات

الحزب الشيوعي:التحالف مع سائرون انتهى عملياً ولدينا دراسة لمقاطعة الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، حسين النجار، اليوم السبت، أن هناك إمكانية لدراسة مقاطعة الانتخابات المبكرة ما لم يتم تحقيق شروط ومطالب الانتفاضة، لافتا إلى أن التحالف مع سائرون انتهى عملياً. وقال النجار في حديث صحفي، إن “نواب الحزب الشيوعي في تحالف سائرون انسحبوا من البرلمان، وانتهى التحالف عمليا ولا توجد أي علاقة، وقد وضحنا هذا الأمر في وقت سابق عبر قيادات الحزب الشيوعي”.وأضاف: “نحن بالنسبة لنا نستعد للانتخابات، لكن نتحدث عن شروط واشتراطات الانتخابات التي وضعتها تظاهرات تشرين، التي تتمثل في الكثير من المطالب منها، حصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة الفاسدين، ومحاكمة القتلة”.وبيّن، أن “الشرط الآخر هو إقرار قانون انتخابات، بأن يكون عادلاً ومنصفاً للجميع، وليس القانون الذي مُرر من أجل حصر الأصوات وإعادة توزيعها بين الكتل المتنفذة التي تحاول أن تلتف على مطالب المتظاهرين، من خلال تقسيم العراق إلى دوائر انتخابية متعددة لتغيير المعادلة من القوى السياسية، التي دعمت الانتفاضة والقوى المنتفضة والشبابية إلى صالح الطغمة الفاسدة”. وأوضح، أن “الانتخابات تحتاج إلى مراقبة دولية وشفافية في كل مرحلة من مراحلها، وكذلك الإشراف على آلية الصرف على الحملات الانتخابية”، لافتا إلى أن “هناك إمكانية لدراسة مقاطعة الانتخابات، إذا لم تستطع الحكومة تحقيق المطالب والشروط”.وأشار إلى أن “أي حزب سياسي لا يستطيع أن يحسم موقفه بشأن التحالف المقبل، في ظل الدوائر الانتخابية الصغيرة، لكننا نحاول أن نجمع القوى الديمقراطية والمدنية في أوسع تحالف انتخابي”.ومن المقرر، أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران بالسنة المقبلة، بعد تحديد الموعد من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وتستعد القوى السياسية والشعبية، إلى تكوين تحالفات من أجل الدخول بالانتخابات المقبلة، إضافة إلى استعداد مفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر.

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