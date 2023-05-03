الحزب الشيوعي:القوى الليبرالية والتغيير ستجتمع في كتلة واحدة قبل الانتخابات القادمة

الحزب الشيوعي:القوى الليبرالية والتغيير ستجتمع في كتلة واحدة قبل الانتخابات القادمة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، الأربعاء، تغيير الخارطة السياسية برمتها قبل التوجه الى الانتخابات المقبلة، مبينا انه بعد الانتخابات سيتم استحداث ائتلافات جديدة بحسب الاوزان الانتخابية. وقال فهمي في تصريح صحفي، ان “الانتخابات المحلية المقبلة ستحدث انقلابا في التحالفات السياسية الحالية وسنشهد انقسامات من داخل التحالف الواحد بهدف استعداد القوى السياسية للانتخابات المقبلة”.وأضاف ان “قانون الانتخابات الجديد الذي أنهي طموحات المستقلين بسبب اعتماد نظام سانت ليغو وبالتالي فان النواب المستقلين والشخصيات المؤثرة سيتم استقطابها من قبل القوى الكبيرة “. واشار الى ان “القوى الليبرالية وقوى التغيير ستجتمع في كتلة واحدة لمنافسة القوى السياسية الكبيرة التي تمتلك المال والتنظيمات”.

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