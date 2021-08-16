الحزب الشيوعي:لن نشارك في الانتخابات المقبلة لأنها ستكرس نهج الأزمات

الحزب الشيوعي:لن نشارك في الانتخابات المقبلة لأنها ستكرس نهج الأزمات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاثنين، ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكرس الازمات التي لايرغب ان يكون جزءاً منها.وقال عضو التحالف رائد فهمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “قرار انسحابنا من الانتخابات المقبلة لم يكن مجرد قرار سياسي تكتيكي، انما نحن ندرك بان العراق يمر بمرحلة فاصلة تحتاج الى إجراءات حقيقية وليس مجرد تعديلات سطحية”.وأضاف ان “الانتخابات لن تحدث أي تغييرات جدية بل ستكرس نهج الازمات”، لافتاً الى ان “الحزب الشيوعي لايرغب في ان يكون شريكاً. في صنع الازمات”، حسب وصفه.

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