الحزب الشيوعي:هجوم ميليشيا الصدر على متظاهرو النجف تذكرنا بصولة جيش يزيد على انصار الإمام الحسين

الحزب الشيوعي:هجوم ميليشيا الصدر على متظاهرو النجف تذكرنا بصولة جيش يزيد على انصار الإمام الحسين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر الحزب الشيوعي العراقي في النجف، اليوم الخميس، ان احدث ليلة النجف الدامية التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين يذكرنا بصولة جيش يزيد على انصار الامام الحسين في واقعة الطف.وقال الحزب في بيان ، انه “في مساء يوم الأربعاء الخامس من شباط، قامت مجاميع مسلحة منفلته من اتباع الصدر ، أمام أنظار المحافظ وقائد الشرطة والقوة الأمنية المكلفة بحماية ساحة الاعتصام في النجف بالهجوم على الساحة من عدة محاور مستخدمة الرصاص الحي للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مستهدفة المعتصمين بصورة مباشرة مما أدى لسقوط العشرات منهم بين شهيد وجريح كانت إصابة بعض منهم في الرأس والصدر، إضافة إلى حرق عدد من الخيام وملاحقة الناشطين في محاولة يائسة منهم لفض الاعتصام السلمي وترهيب المعتصمين لإنهاء الاحتجاج . كان مشهدا يذكرنا بصولة جيش يزيد على انصار الامام الحسين (ع) في واقعة الطف”.واضاف، “إننا في الوقت الذي ندين فيه بأشد عبارات الادانة والشجب هذا الفعل الجبان نحمل الحكومة المحلية وأجهزتها الأمنية وحكومة تصريف الاعمال والجناة القتلة المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة النكراء”.وطالب الحزب الشيوعي بكشف الجناة – جهاتٍ وشخصيات- من أجل تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، وإلا فإننا نحتفظ بحقنا في المطالبة بتحقيق دولي يكشف الحقيقة وعن وجوه القتلة المجرمين ومن يقف وراءهم.وتابع: كما نؤكد حق شعبنا في الاحتجاج على الفساد وطغمته المجرمة بالوسائل السلمية كافة وبما يراه مناسباً منها وفي أي مكان يختاره على جغرافية عراقنا الحبيب، مبيناً ان “الوطن كله ساحة للاحتجاج السلمي بعد أن حوله القتلة المجرمون الفاسدون ساحة للجريمة والفساد”.

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