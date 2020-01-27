الحزب الشيوعي: الخزي والعار لعبد المهدي ميليشيات الحشد تقتل الشعب وتقصف السفارة الأمريكية وهو ” ساكت”

الحزب الشيوعي: الخزي والعار لعبد المهدي ميليشيات الحشد تقتل الشعب وتقصف السفارة الأمريكية وهو ” ساكت”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استغرب سكرتير الحزب الشيوعي، رائد فهمي، الاثنين (27 كانون الثاني 2020)، إدانة الحكومة العراقية الاعتداء على السفارة الامريكية وصمتها إزاء الاعتداء على خيم المتظاهرين في الناصرية وحرقها وإطلاق النار عليهم.وقال فهمي في حديث  صحفي، إن “مكافحة الشغب ومجاميع ملثمة مجهولة، اعتدت ليلة يوم أمس على المعتصمين في الناصرية وقامت بحرق خيمهم وطلاق النار عليهم”، بحسب قوله.وأكد فهمي، أن “أساليب الاعتداء على المتظاهرين مدانة وتعدي للدستور وكان يفترض ان تتحمل الحكومة تبعات الموضوع وتأخذ موقفاً واضحاً”.واوضح فهمي، أن “إدانة الهجوم على السفارة الامريكية أمر صحيح، ولكن بالمقابل يجب إدانة الاعتداء على المتظاهرين في الناصرية ايضاً”، مستغرباً: “كيف يتم إدانة الاعتداء على السفارة والسكوت على الاعتداء الذي طال المتظاهرين من قبل جهات رسمية وغير رسمية”.يذكر ان مجموعة تابعة للصدر من قصفت السفارة الامريكية والقائد العام عبد المهدي على علم بذلك ولكن لايستطيع ايقاف عدوانها بما فيها قتل المتظاهرين خوفا من الصدر بحسب مصادر أمنية وسياسية.

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