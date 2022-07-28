الحزب الشيوعي العراقي يطالب بانتخابات مبكرة جديدة

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قوباد:إقرار قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة
الطاقة النيابية:حكومة الإقليم تعمل خارج ضوابط وزارة النفط الاتحادية
تراجع الصادرات النفطية العراقية للهند بسبب سعر النفط الروسي الرخيص
الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الانبار
الطاقة النيابية:الكاظمي وافق على تصدير النفط والغاز من قبل الاقليم
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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