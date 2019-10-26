الحزب الشيوعي يدعو الرئاسات الثلاث إلى إخراج البلاد من أزمته

الحزب الشيوعي يدعو الرئاسات الثلاث إلى إخراج البلاد من أزمته
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا الحزب الشيوعي العراقي، السبت، الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى، الى اتخاذ خطوة فورية لإخراج البلد من ازمته.وقال المكتب السياسي للحزب في بيان ، “مرة اخرى يتعرض المتظاهرون السلميون الى قمع دموي لا يقل شدة عما حصل في الاول من الشهر الحالي وبعده، والذي كان موضع ادانة واستنكار قطاعات واسعة ومنظمات سياسية وشعبية محلية وحتى دولية. وقد وعدت الحكومة بعد حوادث القتل العمد المروعة التي وقعت وقتها بان تتعامل مع المتظاهرين مستقبلا على نحو مختلف.”واضاف: “واليوم كان يوم المحك لهذه الوعود، فاذا بالحصيلة كارثة اخرى ومأساة جديدة تحل بشعبنا ووطننا، حيث استشهد 42 متظاهرا واصيب اكثر من 2312 آخرين، بعد ان استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة شديدة وبطريقة قصدية لاصابة المنتفضين، الى جانب استخدام الرصاص الحي والمطاطي في مواقع عدة”.وبين أن “تطور الاحداث هذا يعكس عجز الحكومة عن الوفاء بوعودها وتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين، وعن تأمين أمن بلادنا واستقرارها، وهو يبيّن ايضا صواب ما طالب به حزبنا في بيانه يوم 23 تشرين الاول الحالي بشأن استقالة الحكومة القائمة، وتشكيل حكومة جديدة وطنية نزيهة وذات صلاحيات استثنائية، بعيدا عن نهج المحاصصة، توقف التدهور المتواصل وتعالج الازمات التي تستنزف البلد، وتضعه على سكة الامان والاستقرار والاعمار والتطور”.وأكد أن “القمع المستنكر الذي استباح العراق اليوم يتوجب ان يتوقف في الحال”، مطالباً “الرئاسات الثلاث والقضاء بالاقدام على خطوة جدية فورية لاخراج البلد من ازمته، وبعكس ذلك فانهم يتحملون المسؤولية التاريخية عما يجري وسيجري الآن وغدا في وطننا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *