الحزب الشيوعي يعلن عن 5 نقاط لتجاوز الأزمة في البلاد

بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر الحزب الشيوعي العراقي، الأربعاء (29 كانون الثاني 2020) بيانا من 5 مطالب لتجاوز الأزمة في البلاد، من بينها عرض نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين.

وذكر البيان، أن “أربعة أشهر تقريبا انقضت على انطلاق انتفاضة تشرين الشعبية الباسلة ، وما زالت مطالبها الأساسية غير متحققة”، مبينا أن “التسويف والمماطلة والمراهنة على الزمن، الى جانب القتل العمد والممارسات القمعية الاخرى، هو ما تتبعه القوى الحاكمة من نهج غايته إنهاء الحراك الشعبي السلمي الواسع وليس تلبية مطالبه المشروعة” .

واكمل: “غير ان الأيام وتطورات الاحداث أثبتت فشل تلك المراهنات الخائبة. فالمنتفضون الشجعان يزدادون تماسكاً واصراراً وجرأة، مع ازدياد عديد الشهداء والضحايا الذين يسقطون في المواجهات ونتيجة عمليات الاغتيال والاستهداف المباشر، برصاص القوات الأمنية وعناصر مسلحة لم تعد مجهولة الهوية! وبين هؤلاء الشهداء والضحايا العديد من النساء المتفانيات، مسعفات وطالبات وغيرهن” .

ورأى ان “تعنت القوى الحاكمة، وتشبثها بالمصالح الضيقة ومواقع النفوذ، وإصرارها على النهج المحاصصي ذاته الذي انتج الازمة الخانقة الحالية، وعدم استعدادها الفعلي للاستجابة للمطالب الشعبية.. ان هذا كله أدى الى انسداد سياسي، يحمل في حال استمراره مخاطر جسيمة على البلد”، مبينا أن “ابرز هذه المخاطر ارتفاع مستويات أعمال العنف، وعجز أجهزة الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وانحسار سلطة الدولة لصالح جهات من خارجها، كذلك ازدياد انتهاكات حقوق الانسان وخرق المواثيق الدولية من قبل الحكومة العراقي”.

وتابع البيان: “ وقد اصطدم هذا الواقع برفض شعبي واسع، فيما تعالت اصوات الادانة لقمع الانتفاضة عالميا من جانب منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ومن طرف الامم المتحدة، واخيرا الموقف الذي عبر عنه بيان مشترك لسفراء 16 دولة في بغداد” .

وأشار الى ان “استمرار الازمة الراهنة ينعكس سلبا على أوضاع شعبنا المعيشية المتدهورة أساسا، كما يعمق الهوة الفاصلة بين الشعب والمنظومة السياسية الحاكمة. ويدفع هذا كله الى تعاظم الغضب الشعبي، الذي يجد تعبيره في التصعيد السلمي من قبل المحتجين في مختلف المحافظات” .