الحشد:الصدر أصبح زعيم الميليشيات الإيرانية في العراق بأمر من خامئني

الحشد:الصدر أصبح زعيم الميليشيات الإيرانية في العراق بأمر من خامئني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد معاون نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري، الخميس، أن الهيئة لا تتحمل تصرفات الفصائل غير المنضوية في الحشد الشعبي، الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق.وقال البصري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه “كنا نجتمع مع جميع الفصائل غير المنضوية في الحشد الشعبي، فيقولون إنهم ليسوا تحت قيادتنا وأن لهم الحرية في التصرف، ونحن نقول لهم إننا لا نتحمل مسؤولية تصرفاتكم أمام الدولة، وفعلاً الدولة هي المسؤولة عن التعامل معهم”.وأضاف، أن “الفصائل قالت إنها مستعدة لدعمنا عند الحاجة، وإنها تحتاج دعم الحشد، وقلنا إننا نقدم الدعم بما لا يقدح بارتباطنا بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة”.وبشأن إجتماع فصائل المقاومة بدعوة من مقتدى الصدر، قال البصري إنه “كانت لدى ميليشيات مسلحة تواصل وأفكار لتطوير علاقاتهم مع بعض واصبح  مقتدى الصدر زعيم تلك الميليشيات بأمر من خامئني، وأكد البصري أن “ الحشد الشعبي ليس له علاقة بالجهات التي استهدفت السفارة الأميركية في العراق”، لافتاً الى أن”هذه الجماعات تعبر عن نفسها، والحشد الشعبي لا يتبنى أي عملية”.واستدرك بالقول إن “بعض الجهات تحاول زج اسم الحشد الشعبي في هذه القضية من دون دليل”، مؤكداً أن “تشكيلات الحشد الشعبي موجودة ومنضبطة ولدينا اجتماعات معهم وتوجيهات مستمرة”.

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