الحشدوي الإيراني الأصل بنيان:تدفق المال العام لجيوب الجهاديين أولوية قصوى

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد وفد من قيادات ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي ، يوم امس الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس كتلة “منتصرون” زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء المدعو أبو آلاء الولائي الإيراني الاصل المسمى هاشم بنيان السراج، تناول استعراض جملة من الملفات الجهادية والمقاولات السياسية ذات الاهتمام المشترك.وبحث الجانبان بحسب بيان لائتلاف الاعمار،”سبل توحيد الجهود لمواجهة مع وصول الاموال العامة لجيوب الجهاديين المقاولين، وأشار المجتمعون إلى، أن “الحوار المستدام بين القوى الجهادية المالية  هو السبيل لإنتاج تفاهمات واقعية قادرة على إدارة الاختلافات بروح مسؤولة بما يخدم المشروع المقاوم”.واختتم اللقاء “بالتشديد على أهمية استمرار التواصل لضمان استقرار المشهد المالي، ودعم التوجهات الرامية لترسيخ ركائز دولة تضمن استمرار تدفق المال العام لجيوب الجهاديين.

