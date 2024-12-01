الحشد الشعبي:قواتنا في سوريا كافية لردع دواعشها

الحشد الشعبي:قواتنا في سوريا كافية لردع دواعشها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي مسؤول،الاحد، عن حقيقة انطلاق فصائل من الحشد لايقاف الانهيار في بعض المناطق السورية.قائلا انه “لايختلف اثنين على خطورة الاجندة الخبيثة التي يراد تطبيقها في سوريا من خلال استعانة واشنطن وحلفائها الغربيين والاقليميين بـ14-16 تنظيم جوهره فكره البغدادي والزرقاوي من قبله اي اننا امام تيار داعشي بعناوين جديدة لاستباحة المدن السورية”.واضاف ان “الفصائل تعي خطورة ما يحصل وهي تنكر بوجودها بعض مقاتليها في بعض المناطق السورية ضمن محور المقاومة منذ سنوات لكن حتى الان لم تتحرك ايا من فصائل الحشد تجاه حلب وإدلب في سوريا ولدينا قوات كافية  هناك مع اجنحة المقاومة الاخرى لرد العدوان ان حاول المساس بنا”.واشار الى ان “مرقد زينب في سوريا خط احمر وسندعم ابناءها في مواجهة المتطرفين  وسنردع كل من يحاول الاقتراب من الحدود العراقية مؤكدا بان المعركة بدات الان والنتائج بالخواتيم”.واوضح ان “حجم الدعم للمتطرفين كبير وصل الى مرحلة تزويده بالمسيرات ومعلومات دقيقة من قبل الاقمار الاصطناعية ولذا فان تحركنا سيكون واضح ومعلن امام جمهور المقاومة”.

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