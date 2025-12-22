الحشد الشعبي: سنكشف عوراتنا أمام العالم مقابل الحفاظ على مكاتبنا الاقتصادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حشدوي مسؤول، الاثنين، ان قيادة الحشد وافقت على نزع السلاح مقابل الحفاظ على مكاتبه الاقتصادية والعقارات وأموال زعماء الفصائل ،وقال المصدر، أن قادة الحشد اتفقوا  خلال اجتماع لهم مساء امس الأحد برئاسة فالح الفياض على نزع السلاح وكل ما تريده أمريكا وإسرائيل مقابل عدم قتلهم والمحافظة على ثرواتهم المالية ولا مانع من حل الحشد الشعبي بأي طريقه تريده الحكومة وأمريكا وإسرائيل. 

