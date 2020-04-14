الحشد الشعبي عراقيا او ايرانيا ؟؟؟

اذا اردت ان تتحكم في الجاهلين فغلف كل باطل بغلاف الدين (ابن خلدون )
مما لاشك فيه ان اي مواطن يمتلك غيرة على وطنه يكون سعيدا وفخورا بمن يدافع عن الوطن والشعب .. ولا نريد الخوض في تفاصيل تشكيلات الحشد الشعبي او افعاله لان ذلك صار واضح لابسط المواطنين .. المشكلة ليست في المنتمين للحشد الشعبي ولكن المشكلة في قيادات الحشد وبمن يسمون انفسهم محور المقاومة , بالامس توسلت قيادات تلك المجاميع بالغزاة الامريكان كي يسقطوا النظام البعثي وبعد الاحتلال بدأ الجميع التقرب الى جارنر وبريمر وخليل زاده حتى تكون لهم حضوه عندهم فمنهم من قدم سيف ذو الفقار هدية للمجرم رامسفيلد ومنهم من اقام الولائم لبريمر ومنهم من تنصل على زيه الديني وادعى انه علماني … الخ
قبل ايام تحدث عباس موسوي المتحدث بأسم الخارجية الايرانية قائلا ( ان حشدنا الشعبي بزعامة الفياض سيدمر القوات الامريكية دفاعا عن ايران واضاف ان وكلائنا في العراق قادرون على الدفاع عن ايران ومشروعها الثوري ؟؟؟ وفي 11 نيسان من هذا الشهر اعلن مسساعد الشؤون الاقتصادية في مؤسسة التجارة والصناعة والتعمير في محافظ ايلام سعيد شريفي انه تم خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 19 اذار 2020 ) تصدير مليار و183 مليون دولار من السلع الى العراق عبر حدود مهران الدولية وبحسب وكالة ( ارنا ) الرسمية التي نقلت عن شريفي قوله انه تم خلال هذه الفترة تصدير اكثر من مليوني طن من البضائع بزيادة قدرها 34% مقارنة مع هذه الفترة من العام الماضي واضاف شريفي ان تدمير الصناعة والزراعة العراقية من قبل احزابنا وحشدنا الشعبي ؟؟ جعل بلدنا المصدر الاول للبضائع للعراق وانعاش اقتصادنا واكد ان اعظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة الى العراق كانت ادوات البناء والمنتجات الصناعية والزراعية والبلاستيكية والخضروات والفواكه والادوات المنزلية ويقع منفذ مهران الحدودي مع العراق من جهة محافظة واسط اضافة الى الاف التصريحات من هذا وذاك وبشكل خاص مايردده الكثير من هؤلاء الاقزام بقيام الامبراطورية الفارسية وعاصمتها ( بغداد ) من دون خجل او وجل ومتصورين ان ذيولهم هم الشعب العراقي وطريقهم الى القدس كما يدعون مفروش بالزهور والرياحين السؤال الى من يطلقون على الحشد الشعبي ( المقدس ) هل الحشد الشعبي وقياداته تابعين الى حكومة العراق والدفاع عنه ضد العدوان الاجنبي ام هو مؤسسة ايرانية لا تعترف ان العراق دولة مستقلة وشعبها حر ؟؟؟ ولماذا ينطق الحجر والقوم الضالعين في المشروع الايراني يلفهم الصمت ؟؟ طيح الله حظ الزمن الاغبر الذي جعل العراق الاسد الصهور تلعب عليه الثعالب.