الحشد الشعبي: لا توجد لدينا قوات في سوريا

الحشد الشعبي: لا توجد لدينا قوات في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حشدوي مسؤول، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، أن أسباب اخلاء مقرات الفصائل في سوريا قبيل سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا ان الفصائل خرجت قبل 6 أيام من سقوط دمشق.وأضاف، إن” أول مقر للفصائل تم اخلائه في سوريا قبل سقوط نظام الأسد بـ6 ايام تقريبا”، لافتا الى ان قرار الاخلاء الشامل لم يكن فوضويًا وجاء من خلال التنسيقية العامة لقوى المقاومة بشكل عام و بإيعاز عام دون استثناء”.وأضاف، ان” اخلاء مقرات الفصائل جاء في خضم قراءة لمرحلة مفصلية تستدعي اتخاذ قرارات استراتيجية لتفويت الفرصة على الأعداء في تحقيق اجندة خبيثة، مؤكدا بان طبيعة هذه المرحلة وأسباب الاخلاء التفصيلية وماهي الظروف التي رافقت هذه المرحلة سيتم كشفها في وقت لاحق”.واشار المصدر الى، ان” سوريا امام تحديات كبيرة جدا والمرحلة المقبلة محفوفة بالمخاطر في ظل اتساع الوجود الأمريكي والصهيوني وما يحدث الان من تدمير ممنهج لمرتكزات وقدرات الجيش السوري بشكل مباشر لانتزاع كل أدوات القوة، مجددا تأكيده بان “ليس هناك أي مقر للفصائل في سوريا”.وأعلنت القيادة المركزية الامريكية يوم امس الاثنين، قيامها بقصف لمواقع تتبع لفصائل الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية من سوريا.

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