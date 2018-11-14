الحشد الشعبي للولايات المتحدة:إرهابكم لن يهزم مشروع الإمام الخميني!!

الحشد الشعبي للولايات المتحدة:إرهابكم لن يهزم مشروع الإمام الخميني!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدانت مليشيات الحشد الشعبي، الأربعاء، تصنيف أمريكا لأحد قياداتها كإرهابي، مبينة انه استهداف للحشد.وقالت المليشيات في بيان مشترك ، “إننا ندين استهداف شبل الزيدي القيادي في المقاومة الاسلامية العراقية من قبل الحكومة الامريكية ونعتبر استهدافه استهدافا لعقيدة المشروع وفتواه وحجمه وجدواه “، مبينة ان “حديث الخزانة الاميركية دليل على سوء الطوية وسلبية النية المبيتة ازاء الحالة الاسلامية في العراق”.وأضافت ان “هذا القرار سيعبد الطريق امام قوى الممانعة بالتوحد والتعاون والتنسيق فيما بينها لخدمة اغراض المقاومة وفي مقدمتها الوقوف بوجه الغطرسة الامريكية في المنطقة والتصدي لها ومواجهة مشروعها وصولاً الى تحقيق اهداف الشعب العراقي القاضية برفض الهيمنة الأمريكية على بلادنا وكف الاذى عن المقاومة ومشروعها الوطني”.وتابعت “اننا في فصائل المقاومة الاسلامية نرفض ونستنكر هذا القرار”، مشيرة الى ان “هذا السلوك لا يستهدف اشخاصا بعينهم انما يستهدف معنى ان يكون لنا حشد شعبي يستمد ارادته من عزيمة المقاومة ومشروعها ورسالة النصر النوعي الكبير الذي حققته قوى الحشد المبارك على داعش والقوى الاستكبارية التي تقف خلفها”.وأكدت “لن توقف هذه القرارات مشروع المقاومة عن الاستمرار والحيوية والتحدي وخوض غمار المواجهة ضد العدوان”، مضيفة ان “مايجري من عبث بالامن الوطني هذه الايام بما فيها تفجيرات نينوى ليس الا رسالة لنا جميعا زادها قرار شمول قادة لنا في المقاومة بقرار وضعهم على لوائح الارهاب ورسالتهم ان زمن الارهاب الاميركي قد بدأ مجدداً وان جولة داعشية ستبدأ!”.وبينت “لن تهزمنا تلك الجولات الارهابية ولن تضيق علينا سبيل التحرير بل ستوسعه وسندرك الفتح في النهاية كما ادركناه مع امتنا في التصدي لعصابات داعش والانتصار عليها وسيبقى الزيدي ومن معه من المقاومين قامات شامخة في ساحات المقاومة والعزة والانتصار”.

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