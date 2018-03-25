الحشد الشعبي يبحث معالجة الخلل الأمني في كركوك

كركوك/ شبكة أخبار العراق- بحث مسؤول محور الشمال في الحشد الشعبي، “أبو رضا النجار”، وقيادات في القوات الأمنية، الاحد، وضع خطة محكمة للقضاء على حالة الإرباك في محافظة كركوك.وذكر بيان لإعلام الحشد،أن “مسؤول الحشد الشعبي محور الشمال، ابو رضا النجار، زار مقر قيادة مكافحة الارهاب والتقى قائد العمليات الثانية اللواء الركن معن السعدي، فضلا عن زيارة مقر الشرطة الاتحادية ولقاء قائد الفرقة الخامسة فيها”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية في المحافظة وتأمين الطريق الرابط بين بغداد – كركوك”، لافتاً إلى أنه “جرى خلال اللقاءات التأكيد على وضع خطة محكمة للقضاء على حالة الارباك واستثمار المعلومات الاستخبارية لمعالجة بعض الجيوب التي تحاول ايجاد ثغرات لخلخلة الاوضاع”.هذا وتشهد كركوك بين الحين والآخر، عمليات ارهابية واستهدافات متكررة ضد القوات الأمنية، إضافة إلى سلسلة من الاغتيالات.ويشار إلى ان التوترات بين حكومتي بغداد واربيل ازدادت بعد تمسك رئيس الإقليم السابق، مسعود البارزاني، بنتائج استفتاء كردستان غير الدستوري وسعيه لضم كركوك إلى الإقليم، الامر الذي اسفر عن صدور اوامر من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الإثنين (16/تشرين الأول/2017)، بالسيطرة على مناطق محافظة كركوك وفرض سلطة الحكومة الاتحادية عليها إضافة إلى جميع المناطق المتنازع عليها.