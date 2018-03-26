الحشد الشعبي يتهم الأكراد باغتيال عناصر الحشد على طريق كركوك -بغداد

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كركوك/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث الرسمي باسم حشد الشمال علي الحسيني ، الاثنين ، عن تأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك من مفرق امرلي إلى منطقة كمرك الصفرة شمالي بعقوب ، واكد التوصل لوثائق تدين المجاميع الانفصالية الكردية باغتيال عناصر الحشد المغدورين في الطريق المذكور.وقال الحسيني في حديث لوسائل إعلام محلية، إن “قوات الحشد الشعبي باشرت بتأمين الطريق الرابط بين كركوك وبغداد من مفرق امرلي إلى منطقة كمرك الصفرة شمالي بعقوبة بعد الخروق الأمنية التي أدت إلى استشهاد العديد من قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية”، مبينا إن “قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية أجرت اتفاق يوم أمس لغرض الانتشار في الطريق الرابط بين الطوز وداقوق”.وأضاف إن “عمليات دجلة والحشد الشعبي باشرت بالانتشار في منطقة الطوز وصولا إلى المنطقة الشمالية”، مبينا إن”القوات المنتشرة توصلت إلى وثائق تدين المجاميع الانفصالية الكردية بعمليات اغتيال عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية”.وأعلن الحشد الشعبي, اليوم عن نشر سيطرات مرابطة وكاميرات حرارية على طول الطريق الرابط بين الطوز وبغداد لتأمينه من الهجمات الإرهابية.