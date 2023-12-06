الحشد الشعبي يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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اقتحام مقر عمار الطباطبائي في بغداد من قبل التيار الصدري
إيران للأمم المتحدة:لم ولن نستهدف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بل الحشد الشعبي من يقوم بذلك
النزاهة تعلن عن إطلاق حملة ” من أين لك هذا؟”
المالكي:من يريد الإصلاح عليه المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات!
أكثر من (4)مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي
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