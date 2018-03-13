الحشد الشعبي يطالب بسحب الثقة عن معصوم

الحشد الشعبي يطالب بسحب الثقة عن معصوم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في الحشد الشعبي، يوسف الكلابي، اليوم الثلاثاء، إلى سحب الثقة عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، على خلفية رفضه قانون الموازنة، فيما وصف القرار بأنه “اعتداء على كل الشعب”.وقال الكلابي في بيان له، إنه “بعد ان اثبت استخدامه للنفس القومي وعدم قيامه بواجباته الدستورية، اطالب النواب الوطنيين بسحب الثقة عن رئيس الجمهورية” فؤاد معصوم.وأضاف، أن “موازنة العراق هي لكل الشعب وهذا التصرف (رفض الموازنة، وإعادتها الى البرلمان الاتحادي) اعتداء على كل الشعب”، على حد تعبيره.وأعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب.وذكر المكتب في بيان له، إن القرار يأتي “لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية”، مشيرا الى “وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة”.وأوضح المكتب، ان “اعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية”.

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