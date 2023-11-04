الحشد يستهدف القوات الأمريكية بالصواريخ في سوريا

الحشد يستهدف القوات الأمريكية بالصواريخ في سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت فصائل الحشد، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، استهداف قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة السورية.وقال الحشد بما يسمى “المقاومة”، إن ” مجاهدي الحشد، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية”. وأشارت الى أن الاستهداف تم “بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر”. وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر إعلامية بتعرض قاعدتين امريكيتين شمال شرقي سوريا إلى هجمات. والقاعدتان هما خراب جير في الحسكة، وحقل العمر النفطي في دير الزور، ويستخدمهما التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بحسب وكالات إخبارية. وفي البداية تعرضت قاعدة خراب الجير قرب مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي لهجمات صاروخية، حيث سمع دوي انفجارات قرب القاعدة وأصوات طيران مروحي فوق سماء المنطقة.وبعدها دوت 3 انفجارات قوية قرب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور، ولم تعرف طبيعة الاستهداف إن كان برشقات صاروخية أم طائرات مسيّرة انتحارية.وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بالأرواح أو إصابات.

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