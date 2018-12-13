الحشد ينفي “تهريبه للنفط العراقي”

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، علاقتها بعمليات تهريب النفط التي تحدثت عنها قناة “الحرة” الاميركية، مشيرة الى ان القناة تعمدت الزج باسم قوات الحشد بشكل “مسيس”، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة القناة.وقالت الهيئة في بيان، إن “هيئة الحشد الشعبي تبدي استغرابها واستنكارها الشديدين لتقرير قناة (الحرة) الأميركية بشأن تهريب النفط والذي تعمد الزج باسم قوات الحشد الشعبي بشكل مسيس”.وأضافت أنه “في الوقت الذي تنفي فيه هيئة الحشد الشعبي ما ورد في التقرير من اتهامات بحق الحشد الشعبي، تؤكد أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة لا أساس لها من الصحة، خصوصا ان ملف تهريب النفط هو أحد ابرز الملفات الشائكة في البلاد منذ عام 2003 وقبل تأسيس الحشد الشعبي أصلا”.وأوضحت الهيئة “سيجد المشاهد للتقرير أنه يفتقد إلى أدنى معايير المهنية الإعلامية حيث كان رأي الحشد الشعبي غائبا في التقرير، ولم تكلف القناة نفسها بأن تتصل بالهيئة او مديرية الإعلام من اجل الرد على تلك المزاعم والادعاءات”.واعتبرت ان “الزج باسم الحشد الشعبي في هذا الملف يندرج ضمن محاولات الإساءة والنيل من قوات الحشد الشعبي التي كان لها الدور الابرز في حماية الثروة النفطية وإيقاف تجارة داعش بها”.واكدت أنها “تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة القناة التي لم نكن نرجو ان تدشن مرحلتها الجديدة بهذا النوع من المزاعم والأكاذيب التي سيضر بسمعتها ومصداقيتها قبل من استهدفتهم في تقريرها”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر أمنية ان الحشد الشعبي مستمر في عمليات تهريب النفط العراقي الى ميناء حمد القطري وسوق النفط في ميناء دبي اضافة الى اشرافه على صالات القمار وبيوت الدعارة ومحلات بيع الخمور وتجارة المخدرات واختطاف الابرياء والاستحواذ على عقارات الدولة كمصدر مالي مهم يقدر بملايين الدولارات شهريا.