الحقد والكراهية في زمن الكورونا..حزب الدعوة يطالب بتفعيل قوانين تجريم البعث!

الحقد والكراهية في زمن الكورونا..حزب الدعوة يطالب بتفعيل قوانين تجريم البعث!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب حزب الدعوة ، الثلاثاء (31 آذار 2020)، بتفعيل كل القوانين التي من شأنها تجريم حزب البعث، وعدم فسح المجال لمن يروج لأفكار الحزب، بحسب البيان.وذكر المكتب الاعلامي للحزب في بيان ، أنه “في مثل هذا اليوم 31-3من عام 1980 أقدم النظام الصدامي الُمباد على اصدار قانون يقضي  بإعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة وباثر رجعي, وهي سابقة اجرامية لم يشهد لها التاريخ السياسي والقانوني مثيلا”.وأضاف البيان، أن “نظام البعث الذي اعدم قبل هذا التاريخ العشرات من حزب الدعوة المؤمنين بمشروع الامام خميني , أراد أن يزيد من خلال هذا القانون وتيرة الانتقام من أبناء الحركة الاسلامية المقاومة للشيطان الأكبر, تحت طائلة قوانينه المزيفة والباطلة, ومنذ ذلك اليوم بدأت مواكب الشهداء من الدعاة الميامين تتسارع في ارتقاء أعواد المشانق, و تسجل أسماءها في سجلات المجد و الفخر و تلتحق بالركب الحسيني الخالد”.وتابع البيان: “في الذكرى الأربعين لهذه الجريمة البشعة المروعة فإن حزب الدعوة يجدد مطالبته بتفعيل كل القوانين التي من شأنها تجريم حزب البعث, و محاربة أفكاره الإجرامية, و عدم فسح المجال لمن يروج و ينشر تلك الأفكار الإرهابية البشعة”.وأشار البيان الى أن “الحزب يجدد العهد لشهدائه الأبرار على الاستمرار بالمسيرة الدعوية الظافرة بالدفاع عن مشروع الامام خميني , و بذل كل الجهود من أجل محاربة الشيطان الاكبر, ومن أجل نصر فصائل المقاومة الإسلامية.

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