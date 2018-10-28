الحكمة:حكومة عبد المهدي وزعت بين الكتل الكبيرة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تيار الحكمة زهرة حمزة، الأحد، 28 تشرين الأول، 2018، أن الوزراء الحاليين لا يمكن اقالتهم في الوقت الراهن لانهم جاؤوا كمرشحين عن الكتل فيما حذرت من دخول البلاد في نفق مظلم في حال السعي لاقالتهم تحت اي من الاسباب.وقالت حمزة في حديث صحفي له اليوم، ان “الكابينة الوزارية في الاصل وزعت بين الكتل الكبيرة، لذا لا اعتقد ان هناك احد يجرؤ على اقالة وزير في الوقت الراهن”، عازية ذلك الى احتمالية “انهيار الحكومة ودخول البلاد في نفق مظلم”.واضافت ان “الوزراء المتبقين سيتم تمريرهم بعد تبديلهم من ضمن الاسماء الخمسة التي طرحت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.ولفتت الى ان “مرحلة العمل الحقيقي والفعلي داخل الوزارات هي ستكون الفيصل بين بقاء الوزير او اقالته داخل مجلس النواب”.وكانت مصادر صحفية اشارت الى ان كتل سياسية حذرت رئيس الوزراء من ان عدم تمرير مرشحيها للوزارات الثماني المتبقية في الحكومة سيدفعها للمطالبة بتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بحق وزراء تم التصويت عليهم وثبت شمولهم بها ما يعني احتمالية تعرضهم للاقالة.