الحكمة:لقاء “قمة”بين تحالفي الإصلاح والبناء لتوزيع مناصب الدرجات الخاصة

الحكمة:لقاء “قمة”بين تحالفي الإصلاح والبناء لتوزيع مناصب الدرجات الخاصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس المؤتمر العام لتيار الحكمة الشيخ حميد معلة الساعدي، الأربعاء، عن عقد لقاء قمة بين تحالفي البناء والإصلاح خلال الاسبوع الحالي، مشيرا إلى أن اللقاء سيتضمن جدول اعمال يتعلق بملفات كثيرة هدفها دعم الحكومة.وقال معلة في تصريح صحفي له اليوم، إن “مبادرة رئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم بعقد لقاء قمة بين تحالفي البناء والاصلاح سيتم خلال الاسبوع الحالي”.واضاف معلة ان “المبادرة تضمنت العديد من المسائل الضرورية التي تهدف الى ايجاد سبل جدية لدعم الحكومة”, موضحا ان “ملف اكمال الكابينة الوزارية هو جزء بسيط من فقرات جدول اللقاء لكنه في ذات الوقت بشكل احدى الملفات الساندة للملفات التي سيتم عرضها خلال اللقاء الذي رحب به تحالف البناء”.وكان تيار الحكمة كشف في وقت سابق، ان الحكيم سيقوم بعقد لقاء يجمع تحالفي الاصلاح والبناء لحل تداعيات اكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة, مؤكدا ان المبادرة ستنطلق خلال الايام المقبلة.

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