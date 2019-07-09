الحكمة والنصر يقدمان طلبا لإعادة التصويت على تعديل أحدى فقرات موازنة 2019

الحكمة والنصر يقدمان طلبا لإعادة التصويت على تعديل أحدى فقرات موازنة 2019
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن كتلة الحكمة النيابية المعارضة، الثلاثاء، أنها قدمت طلبا مشتركا مع ائتلاف النصر مشفوعا بعدد من التواقيع لاعادة التصويت بالفقرة المتعلقة بتعديل قانون الموازنة الذي صوت عليها الامس دون وجود نصاب قانوني.وقال النائب عن الكتلة جاسم البخاتي في تصريح  صحفي، إن “عملية التصويت على الفقرة المعدلة ضمن قانون الموازنة التي تم الصويت عليها لم يكن دستوريا لافتقاره النصاب القانوني عند التصويت”.واضاف البخاتي، أن “الحكمة وائتلاف النصر جمعا عدد كبير من التواقع مشفوعة بطلب اعادة التصويت الى يوم الخميس المقبل”.واوضح، أن “انسحاب الحكمة والنصر اراد ان يرسل رسالة الى الراي العام بوجود تلاعب والاستحواذ على العملية السياسية من قبل الكتل الكبيرة, فضلا عن تخوفهما من ظهور دولة عميقة اخرى”. 

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