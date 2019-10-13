الحكم الياباني جومبي يقود مواجهة المنتخب العراقي مع كمبوديا

الحكم الياباني جومبي يقود مواجهة المنتخب العراقي مع كمبوديا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.واناط الاتحاد، مهمة قيادة مباراة منتخبنا الوطني وكمبوديا الى الحكم الياباني ليدا جومبي.ويواصل منتخب اسود الرافدين، تحضيراته في كمبوديا استعداداً لملاقاة اصحاب الارض يوم الثلاثاء المقبل.وارتقى المنتخب الوطني الى وصافة المجموعة الثالثة، برصيد اربع نقاط بفارق نقطتين عن المتصدرة ايران.

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