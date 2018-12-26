الحكم على ريبوار الطالباني بالسجن لمدة 6 أشهر غيابياً

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كركوك/شبكة أخبار العراق- أعلنت محكمة جنح كركوك الاتحادية، اليوم الاربعاء، الحكم بالسجن 6 أشهر لرئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني.وجاء في الوثيقة الصادرة من المحكمة، إنه ” تقرر الحكم غيابيا على المدان ( ريبوار فائق عبد المجيد ) بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل “.واضافت “اصدار مذكرة امر قبض وتحري بحق المدان ( ريبوار فائق عبد المجيد ) وفق احكام المادة ۳۳۱ من قانون العقوبات وتعميمه على كافة مديريات الشرطة والاقسام و نشر الحكم الغيابي في صحيفتين محليتين يوميتين رسميتين”.واشارت الى “اعطاء الحق للجهتين المشتكيتين كل من ( مجلس محافظة كركوك وديوان الرقابة المالية الاتحادية) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .واكدت ان “الحكم صدر استنادا للمادة ۱۸۲/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض وللتمييز وافهم علنا في 26/12/2018”.