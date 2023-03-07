الحكومة:مشروع قانون الموازنة سيصل البرلمان نهاية الشهر الجاري

الحكومة:مشروع قانون الموازنة سيصل البرلمان نهاية الشهر الجاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الثلاثاء، موعد وصول مشروع قانون موازنة 2023 إلى مجلس النواب. وذكر العوادي في بيان ، ان ” مشروع قانون موازنة 2023 سيرسل إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري”. وقد كشفت رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي ليلى التميمي، الثلاثاء عن قرب استلام مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة المالي لعام 2023 من مجلس الوزراء.وقالت التميمي في حديث صحفي، ان ” مجلس الوزراء يستعد لإرسال مشروع قانون الموازنة المالي لعام 2023 إلى البرلمان”، مشددة على أن ” إقرارها لن يستغرق وقتا طويلا داخل البرلمان “. وأضافت أن ” السقف المالي للموازنة لازال متفاوتا ولكن لحد الان حقيقة لا نمتلك معلومة دقيقة بهذا الشأن لحين وصولها إلى مجلس النواب “. وأشارت إلى أن ” حكومة السوداني تواصل تنفيذ بعض المشاريع من خلال قانون الأمن الغذائي وجعلها مشاريع مستمرة والتي وصلت نسبة انجاز ٥٠ % “.وتابعت أن “هذه المشاريع تم تضمينها داخل الموازنة وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب “.

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